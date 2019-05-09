Четверг, 9 Мая 2019 года
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В Приморье отмечают День Победы праздничными шествиями

Общество

«Бессмертный полк» становится главным события 9 мая

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В Приморье отмечают День Победы праздничными шествиями
Алексей Иванов © ИА REGNUM
Праздничное шествие в Дальнегорске Приморского края, колона «Дальнегорского ГОКа»

Владивосток, 9 мая 2019, 06:16 — REGNUM  На Севере Приморья в Дальнегорске состоялись праздничные мероприятия, посвященный 74-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Праздничное шествие в Дальнегорске Приморского края
Алексей Иванов © ИА REGNUM
Праздничное шествие в Дальнегорске Приморского края

Главное праздничное мероприятие — шествие колонн учащихся и трудящихся проходит на центральной площади Дальнегорска.

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«Бессмертный полк» в Дальнегорске
Алексей Иванов © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Дальнегорске
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«Бессмертный полк» в Дальнегорске
Алексей Иванов © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Дальнегорске

Открывает мероприятие колонна «Бессмертного полка», которая с каждым годом становится всё больше. Жители Дальнегорска, чьи родственники воевали в годы Великой Отечественной войны, трудились в тылу, встают в этот день плечом к плечу с портретами своих героев. Организаторы отмечают, что с каждым годом акция привлекает всё больше и больше участников.

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«Бессмертный полк» в Дальнегорске
Алексей Иванов © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Дальнегорске

Портреты героев «Бессмертного полка» после шествия выставляются на мемориале воинам дальнегорцам погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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Мемориал воинам дальнегорцам погибшим в годы Великой Отечественной войны
Алексей Иванов © ИА REGNUM
Мемориал воинам дальнегорцам погибшим в годы Великой Отечественной войны

Затем по главной площади Дальнегорска прошли колонны учреждений культуры, образования, спорта. Одна краше другой. Все стараются удивить и порадовать ветеранов, которые конечно же главные герои праздника и наблюдают за шествием с трибуны.

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Праздничное шествие в Дальнегорске Приморского края
Алексей Иванов © ИА REGNUM
Праздничное шествие в Дальнегорске Приморского края
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Праздничное шествие в Дальнегорске Приморского края, колона «Дальнегорского ГОКа»
Алексей Иванов © ИА REGNUM
Праздничное шествие в Дальнегорске Приморского края, колона «Дальнегорского ГОКа»
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Праздничное шествие в Дальнегорске Приморского края, колона «Дальполиметалла»
Алексей Иванов © ИА REGNUM
Праздничное шествие в Дальнегорске Приморского края, колона «Дальполиметалла»

Самыми многочисленными традиционно становятся праздничные колонны двух градообразующих предприятий — «Дальнегорского ГОКа» и Дальполиметалла».

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Праздничное шествие в Дальнегорске Приморского края, колона «Дальполиметалла»
Алексей Иванов © ИА REGNUM
Праздничное шествие в Дальнегорске Приморского края, колона «Дальполиметалла»

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