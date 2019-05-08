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Кокорина и Мамаева доставили в суд для оглашения приговора

Общество

Оглашение приговора состоится в 14:00 мск

Москва, 8 мая 2019, 10:29 — REGNUM  Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы, где им будет оглашен приговор, передает 8 мая корреспондент ИА REGNUM.

Оглашение приговора состоится в 14:00 мск. Футболистов привезли в здание суда около 9:00 мск.

Напомним, Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также брата Александра Кирилла и друга Мамаева Александра Протасовицкого обвиняют по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений» и «Хулиганство».

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