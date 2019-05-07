Деньги не всегда приносят радость: о суде над Кокориным и Мамаевым

Москва, , 14:20 — REGNUM 8 мая Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам — новоиспеченному чемпиону России Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. В ходе очередного заседания прокурор попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам. Фигуранты дела проходят по трем статьям — «умышленное причинение легкого вреда здоровью», «побои» и «хулиганство». Закон один для всех, и, конечно, если бы фигуранты дела не были звездами российского футбола, мало бы кто обратил внимание на процесс. Вероятно, Кокорин и Мамаев получат реальные сроки, это решит суд, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Оставим в стороне профессиональные достижения футболистов, они не звезды мировой величины, они не испанцы, хорваты или немцы. Они не выигрывали чемпионат мира или Европы или Лигу чемпионов. Но они зарабатывают очень хорошие деньги. Многим не нравится, но в футбольной индустрии именно такие зарплаты, кто на что учился, кто на что сгодился. Александр Кокорин зарабатывал 3,3 млн евро в год, что выводит его на чистое 8 место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков России. Павел Мамаев занимает 20 строчку с доходом в 2,4 млн евро.

«Большие деньги — это большие искушения. Большие деньги далеко не всегда делают их обладателей счастливыми. Иллюзия вседозволенности. Особый драйв. Далеко не все инвестируют в акции и ведут здоровый образ жизни. Гений футбола Диего Марадона и наркотики — это, наверно, самая громкая история», — отметил эксперт.

Также стоит вспомнить старую российскую футбольную историю, когда Кокорин и Мамаев, находясь в отпуске в Монте-Карло, устроили пышную вечеринку с морем алкоголя и кальянов. В ночном клубе Twiga футболисты заказали шампанское «Арман де Бриньяк», которое стоит около 500 евро за одну бутылку. Всего щедрые россияне купили для гостей заведения около 500 таких бутылок на общую сумму 250 тыс. евро. Алкоголь, дамы полусвета, запрещенные вещества — остановиться очень сложно, и очень часто в итоге это заканчивается проблемами с законом.

«Завтрашний суд, а точнее приговор, прекрасный пример, что деньги не всегда приносят радость», — высказал свое мнение Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин во время выступления с последним словом в Пресненском районном суде Москвы признали, что наносили удары потерпевшим. Они отрицают, что действовали из хулиганских побуждений, и вновь принесли извинения, причём не только потерпевшим, но и своим семьям.

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