На Москву надвигаются дожди с грозами и шквалистый ветер

Москва, , 20:59 — REGNUM Температура воздуха в Москве в течение недели будет на 4−6 градусов превышать климатическую норму, но со среды погода приобретёт неустойчивый характер, в столицу придут дожди с грозами и шквалистым ветром. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Согласно прогнозу синоптиков, во вторник, 7 мая, в столичном регионе будет солнечно при умеренном южном и юго-восточном ветре. Столбики термометров в Москве поднимутся до +24…+26 °C, по области — до +21…+26 °C.

В среду, 8 мая, с запада к региону приблизится атмосферный фронт с волнами. Он принесёт дожди и грозы, во время которых южный с переходом на северный ветер будет усиливаться до 13−18 метров в секунду. Максимальная температура в Москве составит +21…+23 °C, в Подмосковье — +21…+26 °C.

В четверг, 9 мая, ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, грозы и ветер порывами до 13−18 метров в секунду. В дневные часы в столице ожидается +22…+24 °C, по области — +19…+24 °C.

В последующие двое суток также прогнозируются кратковременные дожди. В пятницу температура воздуха в столичном составит +20…+25 °C, в субботу — на пару градусов прохладнее.

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