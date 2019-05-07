Мичман из Дагестана погиб, спасая людей из самолета, уверены его друзья

Москва, , 14:54 — REGNUM Среди погибших в результате катастрофы самолета Sukhoj SuperJet-100 в московском аэропорту «Шереметьево» оказался 23-летний выходец из Дагестана Навруз Искендеров. Молодой мичман в тот день после краткосрочного отпуска возвращался с малой родины обратно на службу в Мурманск, пишет 7 мая «Подмосковье сегодня».

Трагически погибший Искандеров не мог похвастаться лёгкой судьбой. По данным издания, он ещё в раннем возрасте потерял обоих родителей. После школы юноша поступил в Военно-морской политехнический институт в Санкт-Петербурге, окончив который отправился на службу по контракту на военный корабль в городе Мурманске.

В свои 23 года Навруз Искандеров уже имел офицерское звание мичмана. Товарищи уверены, что он не успел выбраться из горящего воздушного судна, поскольку, как настоящий военный, помогал другим пассажирам эвакуироваться.

«Насколько известно, его место под номером F11. Пассажиры, занимавшие места F10 и F12, смогли спастись, а он так и остался там. Я уверен, что он начал помогать людям поскорее выбраться из машины», — приводит издание слова друга погибшего.

Один из подписчиков популярной дагестанской публичной страницы tut. dagestan в Instagram рассказал, что Искандеров являлся уроженцем села Усемикент Каякентского района Дагестана и был единственным ребёнком в семье.

«Он наш бывший кадет. Приходил в корпус. Говорил о маме. Мечтал выучиться, подняться и хорошую семью», — пишет leilashka 777 .

«Говорят, ехал к маме на могилу», — отвечает пользователь с ником zakaryaeva111.

Ряд СМИ сообщает, что в результате катастрофы погиб ещё один дагестанец, уроженец города Каспийска, однако его имя не называется. Сведениями, подтверждающими или опровергающими данную информацию, ИА REGNUM пока не обладает.

Напомним, 5 мая авиалайнер компании «Аэрофлот», который должен был выполнить рейс Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево». В результате вспыхнувшего пожара погиб 41 человек. Всего на борту находились 83 человека: 78 пассажиров и пять членов экипажа.

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