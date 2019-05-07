Москва, , 11:51 — REGNUM

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве генерал-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Подозреваемому предъявлено в окончательной редакции обвинение по двум эпизодам получения взятки. Отмечается, что издание пока не располагает подтверждением этой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, бывший начальник главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов участвовал в коррупционных схемах по освобождению криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Решить этот вопрос за денежное вознаграждение Дрыманов в марте 2016 года пытался вместе со своим бывшим первым заместителем Денисом Никандровым и экс-главой следственного управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексеем Крамаренко.

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По данным следствия, высокопоставленные сотрудники СКР вступили в сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой), от которого они получили взятку в размере €500 тыс. за переквалификацию обвинения на менее суровое и последующее освобождение Кочуйкова. Причём об этом был осведомлён экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Следствие также не исключало, что Максименко тоже мог брать взятки в виде автомобилей и дорогими щенками.

В апреле 2018 года Мосгорсуд приговорил Максименко к 13 годам колонии. Никандрова суд отправил за решётку на пять с половиной года.