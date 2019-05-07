Сталину вменили в вину ужасы блокады Ленинграда

Берн, , 10:52 — REGNUM Сталин способствовал планам Адольфа Гитлера уничтожить Ленинград во время блокады в годы Великой Отечественной войны. Такое мнение в статье, размещённой в преддверии Дня Победы в одной из ведущих швейцарских газет Neue Zurcher Zeitung, высказала российская писательница, лауреат премии «Русский Букер» Елена Чижова.

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«Это малоизвестно: ненависть Сталина к городу поспособствовала планам Гитлера по его уничтожению. Два монстра-диктатора сыграли эту трагическую фугу в четыре руки», — пишет Чижова.

Автор статьи видит «очевидную» роль Гитлера в том, что лидер немецких национал-социалистов во избежание больших потерь людей и техники при штурме города принял «научно обоснованное» решение — дать населению Ленинграда умирать от голода и холода всем, включая стариков и детей.

Что касается Сталина, то для него, по мнению писательницы, «Ленинград, очевидно, был не чем иным, как объектом ненависти». Причём ненавидел он город из-за «самосознания» его жителей, «их способности к независимому мышлению». Всё это нужно было «вырвать с корнем», уничтожить раз и навсегда, чтобы укрепить «богоподобную власть» Сталина.

«Иначе нельзя объяснить, что во времена блокады целые поезда с ленинградских заводов отправлялись на Большую землю, тогда как Сталин и его помощники даже не организовывали минимальное, не говоря уже о регулярном снабжении города продуктами питания», — отмечает автор статьи.

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Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. По льду Ладожского озера был проложен единственный путь, по которому в город доставляли продовольствие, — Дорога жизни. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до её полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать ещё целый год. По разным оценкам, за этот период погибли до 1,5 млн человек.

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