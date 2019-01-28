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В Москве почтили память жертв блокады Ленинграда — фоторепортаж

Общество

В 2019 году исполнилось 75 лет со дня полного освобождения северной столицы от фашистско-немецких захватчиков

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В Москве почтили память жертв блокады Ленинграда — фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Возложение цветов к стеле Ленинград в Александровском саду

Москва, 28 января 2019, 14:33 — REGNUM  В Москве прошли памятные мероприятия в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Торжественная церемония возложения венков и цветов состоялась у могилы неизвестного молдата, памятного знака «Город-герой Ленинград» и стелы в честь российских городов, удостоенных почётного звания «Город воинской славы», в Александровском саду. В мероприятии приняли участие сотни людей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В церемонии приняли участие представители столичных органов исполнительной власти, представительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Москве, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны-участники обороны и жители блокадного Ленинграда, а также воспитанники кадетских корпусов.

28 января в Москве также состоится праздничный концерт, посвящённый памятной дате. Для ветеранов исполнит сольный концерт «Хор Турецкого»: участники коллектива подготовили специальную программу «Песни Победы» с военными и авторскими песнями.

В настоящий момент в Москве проживают около трёх тысяч жителей и защитников блокадного Ленинграда. Напомним, осада северной столицы немецко-фашистскими захватчиками продлилась 872 дня. На город было сброшено 107 тысяч авиабомб и выпущено порядка 150 тысяч снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Музее современной истории России в Москве открылась выставка «К 75-летию полного снятия блокады Ленинграда». В экспозиции представлены картины из коллекции музея, графика, плакаты того времени. Также на выставке можно увидеть архивные документы и личные вещи блокадников.

Читайте подробнее: В Москве проходит выставка «К 75-летию полного снятия блокады Ленинграда»

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