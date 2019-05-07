Лос-Анджелес, США, , 10:33 — REGNUM

В будущих дополнениях (DLC) Mortal Combat не появится Эш Уильямс из серии фильмов «Зловещие мертвецы». Соответствующую запись 7 мая на своей транице в Twitter опубликовал исполнитель этой роли — актер Брюс Кэмпбелл.

https://twitter.com/GroovyBruce/status/1125476947826315264

Он решил положить конец слухам и выложил в Twitter коллаж, на котором изобразил себя на фоне известной сцены Mortal Combat. «Считайте, что это мой последний шаг против одного слуха в интернете», — написал Кэмпбелл.

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Напомним, соответствующая информация «утекла» в сеть в апреле 2019 года. Многие фанаты игровой серии поверили слухам в том числе потому, что в Mortal Kombat 10 появились такие персонажи, как Чужой, Хищник, Джейсон Вурхиз — персонаж из фильмов серии «Пятница 13-е» и Кожаное Лицо («Техасская резня бензопилой»).