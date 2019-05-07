Оригинальная Devil May Cry выйдет на Nintendo Switch уже летом

Токио, , 09:11 — REGNUM Первая часть популярного слэшера (игра, в которой упор сделан на применении холодного оружия) Devil May Cry выйдет на Nintendo Switch летом 2019 года. Об этом 6 мая сообщила официальная страница проекта в Twitter.

Точная дата выхода игры пока что не называется, информации о стоимости её версии для этой консоли также нет. Стоит отметить, что фанаты были озадачены решением Capcom выпустить на Switch только одну игру из серии, а не набор из трёх игр, как компании делала ранее.

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Напомним, оригинальная Devil May Cry вышла в 2001 году на платформе PlayStation 2. Впоследствии её релиз состоялся на PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One и ПК. Стоит отметить, что игра является первой в серии и второй в её хронологии.

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