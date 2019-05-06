Хельсинки, Финляндия, , 16:01 — REGNUM

Выручка с игры Clash of Clans выросла на 72% благодаря введению специального «Золотого Пропуска» (Gold Pass). Таким образом, за месяц геймеры потратили на мобильную игру $71 млн, сообщает pocketgamer.biz.

Этот результат показывает положительную динамику не только в сравнении с прошлым месяцем (до введения «Золотого Пропуска»), но и в сравнении с апрелем 2018 года. За год выручка с Clash of Clans выросла на 85%.

Ещё один рекорд разработчикам игры удалось установить 1 мая 2019 года — в этот день выручка с Clash of Clans составила $6,9 млн. Это самый высокий результат по доходам с игры в день с 1 января 2015 года, когда разработчикам удалось собрать $9,4 млн.

Gold Pass — особый вид подписки на Clash of Clans, дающий дополнительные внутриигровые награды для геймеров. С его помощью игроки будут получать в два раза больше опыта и особых предметов, а также эксклюзивные облики для героев.

Напомним, Clash of Clans — мобильная стратегическая игра, разработанная финской студией Supercell. Игрокам доступна одиночная сюжетная кампания и многопользовательские сражения с другими пользователями. По ходу игры геймерам необходимо строить собственную деревню, оборонять её от врагов и пытаться захватить соседние поселения.