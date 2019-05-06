Жителям России напомнили о трехдневной рабочей неделе

Москва, , 09:12 — REGNUM Первая рабочая неделя мая в России будет трехдневной, напомнили в Федеральной службе по труду и занятости.

Отмечается, что День Победы в 2019 году выпадает на четверг, поэтому жители России будут отдыхать с 9 по 12 мая включительно. Соответственно рабочими днями будут 6, 7 и 8 мая. При этом 8 мая рабочий день сократится на час.

Отметим, что далее граждан страны ожидают выходные в связи с празднованием 12 июня Дня России.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число граждан, которые будут работать в майские праздники, выросло в 1,5 раза — с 6% в 2012 году до 15% в 2019 году.

Вместе с тем в рабочие дни с 6 по 8 мая планируют взять отпуск 13% граждан. 60% в эти дни будут работать в обычном режиме. Посменно работают в праздничные дни 18% опрошенных.

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