Министр экономики Дагестана попался на хищениях при закупках мебели для МФЦ

Махачкала, , 17:27 — REGNUM Стали известны некоторые подробности уголовного дела, возбуждённого в отношении министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова. Его подозревают в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД России.

По данным следствия, противоправные действия Хасбулатов совершал в 2015 году, когда руководил системой дагестанских МФЦ. Подозреваемый создал организованную группу, которая при проведении закупок мебели, компьютеров и оргтехники для нужд центров существенно завышала их стоимость. Деньги выводились через аффилированные фирмы, после чего сообщники их обналичивали и присваивали себе, считает следствие.

Читайте также: МВД: министр экономики Дагестана задержан по факту хищения 20 млн рублей

Напомним, Осман Хасбулатов был задержан 30 апреля 2019 года в аэропорту города Махачкалы в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Спустя два дня чиновник решением Кировского районного суда столицы республики был заключён под стражу на 10 суток.

Как сообщало ИА REGNUM , Осман Хасбулатов возглавил минэкономразвития Дагестана в феврале 2018 года и сохранил свою должность при формировании нового состава правительства в ноябре того же года. В настоящее время в статусе исполняющего обязанности ведомство возглавил первый заместитель Хасбулатова, заслуженный экономист Дагестана Гаджи Султанов.

Читайте также: В Дагестане нашли временную замену задержанному министру экономики