МВД: министр экономики Дагестана задержан по факту хищения 20 млн рублей

Махачкала, , 13:08 — REGNUM Стало известно, за что задержан министр экономического развития Дагестана Осман Хасбулатов. Его подозревают в мошенничестве в крупном размере, сообщили ИА REGNUM 30 апреля в пресс-службе МВД РФ.

Возбуждено уголовное дело «по факту хищения средств в размере более 20 млн рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров Республики Дагестан».

Напомним, Осман Хасбулатов в 2009 году стал родоначальником многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Дагестане. Под его руководством в городе Каспийске был открыт первый МФЦ в Северо-Кавказском федеральном округе. В 2013 году Хасбулатова назначили главой системы многофункциональных центров всей республики.

В 2015 году решением экс-главы Рамазана Абдулатипова Хасбулатов был переведен на работу заместителем министра транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан, но потом он вернулся на место прежней работы.

Во время визита в Дагестан делегации Татарии во главе с лидером субъекта Рустамом Миннихановым 5 февраля 2018 года гости посетили в том числе региональный МФЦ, который в то время возглавлял Хасбулатов. Организация деятельности МФЦ была высоко оценена гостями, они признали ее одной из лучших в стране.

Дагестанский премьер Артем Здунов отметил, что приглашал главу дагестанского МФЦ наладить работу коллег в Татарии, когда сам работал еще министром экономики этой республики.

В настоящее время МФЦ Дагестана представляет собой разветвленную сеть филиалов. Это 57 центров и более 435 удаленных офисов в городах и районах республики. Услугами МФЦ охвачено 98% населения Дагестана.

Очевидно, активность Османа Хасбулатова на посту главы МФЦ была замечена властями республики. Уже 8 февраля 2018 года он был назначен министром экономики республики.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 апреля, Осман Хасбулатов был задержан в аэропорту при попытке покинуть республику. В его доме, а также в министерстве экономического развития проходят обыски.

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