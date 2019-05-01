В Дагестане нашли временную замену задержанному министру экономики

Махачкала, , 18:09 — REGNUM Исполняющим обязанности министра экономики и территориального развития Дагестана после задержания главы ведомства Османа Хасбулатова стал его первый заместитель Гаджи Султанов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 мая сообщили в пресс-службе министерства.

В минэкономразвития Дагестана Гаджи Султанов работает с октября 2014 года, в разные годы он занимал посты заместителя министра, статс-секретаря — замминистра и первого заместителя главы ведомства. С 2006 по 2013 годы от трудился в контрольно-финансовом управлении президента Дагестана, после чего до 2014 года занимал должность начальника управления администрации главы и правительства региона по вопросам экспертизы и проектного управления. Имеет почётное звание «Заслуженный экономист Республики Дагестан».

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Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов был задержан 30 апреля в аэропорту, Махачкалы сразу после возвращения в республику из рабочей командировки. Параллельно у него дома и в здании ведомства силовики провели обыски.

В отношении Хасбулатова возбуждено уголовное дело по подозрению в крупном мошенничестве. Следствие полагает, что чиновник похитил более 20 млн рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров (МФЦ) республики.

Напомним, Хасбулатов является отцом-основателем дагестанского МФЦ, и в период с 2013 по 2018 год (с небольшим перерывом в 2015 году) руководил системой многофункциональных центров всей республики. За свои успехи в данной должности указом главы Дагестана от 7 февраля 2018 года был назначен руководителем указанного министерства. В ноябре он сохранил свой пост при формировании нового состава республиканского правительства.