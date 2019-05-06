«Душераздирающе»: актриса «Игры престолов» о романе Бриенны и Джейме

Нью-Йорк, США, , 10:54 — REGNUM Актриса сериала «Игра престолов» Кристи Гвендолин разочарована поступком персонажа Джейме Ланнистера в 4 эпизоде финального сезона. Своми переживаниями она поделилась в интервью изданию Entertainment Weekly.

Согласно сюжету серии, женщина-рыцарь Бриенна Тарт (в исполнении Кристи Гвендолин) ложится в постель со своим закадычным другом Джейме Ланнистером (Николай Костер-Вальдау). На протяжении всех 8 сезонов сериала герои шли к этой развязке, а фанаты очень хотели увидеть, наконец, любимых персонажей вместе. Однако после проведенной вместе ночи Джейме стремится уехать в Королевскую гавань, где на троне сидит его сестра и любовница Серсея. Несмотря на мольбу Бриенны остаться, Джейме остается непреклонен: более того, он сравнивает себя с сестрой, называя обоих «отвратительными», и признается, что всегда любил Серсею. Впрочем, отправляется в Королевскую гавань он с намерением отомстить, оставляя ответ на вопрос «кому» зрителям.

Актриса Кристи Гвендолин расстроилась из-за такого поворота сюжета. Она некогда не предполагала, что Джейме и Бриенна будут вместе, однако это случилось ‑ и теперь «она чувствует, как разбиваются миллионы сердец»:

«…Я знаю, что это всего лишь персонаж, и я актер, которому повезло выполнять свою работу. Это так душераздирающе. Но это ведь жизнь, не правда ли? Жизнь душераздирающая».

Кристи Гвендолин, впрочем, пояснила, что для Бриенны подобная ситуация — не конец, и как сильная женщина она справится в переживаниями.

«И я знаю, что это глупо. Это просто персонаж, а не живой человек, но я глубоко переживаю за нее. Мне нравится, что ее это не разрушает.

Она возвращается к работе. Поскольку она всегда любит работу — это ее бодрит, ведь женщина может быть счастлива без компаньона. Женщина не должна быть определена своим партнером, и это хорошо. Но, боже мой. Это «Игра престолов». не так ли? Просто когда ты думаешь, что дела пойдут хорошо, это бьет тебя сильнее, чем удар под дых».

4 серия популярного фэнтези-сериала «Игра престолов» вышла 5 мая 2019 года на телеканале HBO (в России премьера состоялась ночью 6 мая). Интернет-пользователи при этом обнаружили утечку ключевых отрывков эпизода за пару часов до его официального выхода.

Уже можно посмотреть на тизер 5 серии, которая выйдет на телеэкранах 12 мая 2019 года.

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