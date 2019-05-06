HBO опубликовал тизер пятой серии финала «Игры престолов»

Нью-Йорк, США, , 08:30 — REGNUM Телеканал HBO выпустил тизер-трейлер пятой серии восьмого сезона сериала «Игра престолов». Ролик был опубликован 5 мая на YouTube-канале проекта.

В начале ролика показано, как Тирион Ланнистер вместе с Дейенерис Таргариен находятся в Палате Расписного стола замка Драконий Камень. Заканчивается видео тем, что Эурон Грейджой с изумлением смотрит на небо, в этот зрители могут слышать крик дракона.

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Напомним, финальная серия «Игры престолов» выйдет в эфир HBO 19 мая 2019 года. Ранее актриса Эмилия Кларк сообщила поклонникам сериала, что три его последних эпизода будут гораздо более захватывающими, чем предыдущие серии.

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