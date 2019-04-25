Москва, , 15:30 — REGNUM

В России число граждан, которые будут работать в майские праздники, выросло в 1,5 раза — с 6% в 2012 году до 15% в 2019 году. Такие данные приводит исследовательский центр рекрутингового агентства Superjob.ru.

В рабочие дни с 6 по 8 мая планируют взять отпуск 13% граждан. 60% в эти дни будут работать в обычном режиме. Посменно работают в праздничные дни 18% опрошенных.

Чаще между майскими праздниками берут отгулы или отпуск мужчины, чем женщины — 15% против 12%. Меньше всего желающих — среди молодежи до 24 лет (7%).

Опрос проведен 19 — 22 апреля 2019 года в 408 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

Читайте также: Самые популярные направления для отдыха на майские праздники

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на длинные майские праздники спрос жителей России на туры по всем направлениям вырос от 13% до 28%.

Подробности: Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники