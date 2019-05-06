Специалисты «Сухого» участвуют в расследовании катастрофы SSJ-100

Москва, , 07:31 — REGNUM Представители компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которая занимается производством лайнеров Sukhoi Superjet 100, принимают участие в расследовании катастрофы с самолётом SSJ-100, выполнявшим рейс SU1492 Москва — Мурманск и совершившим аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Представители ГСС работают в составе технической комиссии», — уточнили в компании.

Также в компании «Гражданские самолёты Сухого» принесли свои соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолёта SSJ100.

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В «Шереметьево» отменены и задержаны 85 рейсов после катастрофы SSJ-100

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая лайнер Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Мурманск, из-за неполадок вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево». При посадке борт ударился о землю и загорелся. Пламя охватило хвостовую часть самолёта. Из 78 человек, находившихся на борту, выжили 37 человек.

Следственные органы расследуют уголовное дело о нарушении правил безопасности движения самолёта, повлекшем гибель людей. Создана специальная комиссия Межгосударственного авиационного комитета, которая займётся расследованием причин аварийной посадки пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево».

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