Воскресенье, 5 Мая 2019 года
02:46:30 МСК

Акимат казахстанского города отменил «Бессмертный полк»

Общество

Родственники фронтовиков жалуются на портреты, разбросанные «в разных местах и урнах»

Актюбинск, Казахстан, 5 мая 2019, 02:17 — REGNUM  Акция «Бессмертный полк» в казахстанском городе Актюбинске (с 1999 года — Актобе) проводится не будет. Таково решение властей, говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Отмечается, что ранее после шествия «Бессмертного полка» родственники ушедших из жизни ветеранов Великой Отечественной войны жаловались на портреты фронтовиков, разбросанные «в разных местах и урнах». Кроме того, акимат беспокоят возможные пробки на дорогах.

Указано также, что для проведения шествия организаторы должны за десять дней до мероприятия подать в акимат заявку, однако таких обращений пока не было. Все желающие могут пройти в составе «Бессмертного полка» в городе Алма-Ате, напомнили власти.

Аким города Ильяс Испанов призвал горожан отметить день Победы «в приподнятом настроении, сохраняя тишину и спокойствие». На сегодняшний день в Актюбинске проживают 35 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, самому старшему из которых 101 год, а самому молодому — 91 год.

Читайте также: Мингорисполком разрешил сбор «Бессмертного полка»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Бессмертный полк»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить