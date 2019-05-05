Акимат казахстанского города отменил «Бессмертный полк»

Актюбинск, Казахстан, , 02:17 — REGNUM Акция «Бессмертный полк» в казахстанском городе Актюбинске (с 1999 года — Актобе) проводится не будет. Таково решение властей, говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Отмечается, что ранее после шествия «Бессмертного полка» родственники ушедших из жизни ветеранов Великой Отечественной войны жаловались на портреты фронтовиков, разбросанные «в разных местах и урнах». Кроме того, акимат беспокоят возможные пробки на дорогах.

Указано также, что для проведения шествия организаторы должны за десять дней до мероприятия подать в акимат заявку, однако таких обращений пока не было. Все желающие могут пройти в составе «Бессмертного полка» в городе Алма-Ате, напомнили власти.

Аким города Ильяс Испанов призвал горожан отметить день Победы «в приподнятом настроении, сохраняя тишину и спокойствие». На сегодняшний день в Актюбинске проживают 35 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, самому старшему из которых 101 год, а самому молодому — 91 год.

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