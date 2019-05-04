Ключевой лозунг правозащитников: «Меньше политизации, больше конкретизации»

Москва, , 17:47 — REGNUM Конституционный баланс между правами человека (в том числе — на политические свободы) и политической деятельностью не должен смещаться в какую-либо сторону, особенно в деятельности специализированных органов и объединений, считает член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов.

Об этом он сообщил, комментируя события, произошедшие в Санкт-Петербурге 1 мая 2019 года.

Напомним, в ходе первомайской акции на Невском проспекте были задержаны несколько десятков человек. Им инкриминируется нарушение правил и порядка проведения массовых акций, а также организация несогласованного массового мероприятия 1 мая внутри согласованного шествия. Невский районный суд Санкт-Петербурга уже назначил двоим активистам наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Они намерены обжаловать это решение суда.

«Консенсус при использовании данных категорий возможен только в случае соблюдения конституционных приоритетов, обозначенных в Конституции Российской Федерации, на что неоднократно обращал внимание в своих решениях КС РФ. Ограничения прав и свобод сегодня присуще без исключения любой сфере человеческих правоотношений. Ограничение политических прав и свобод требует соответствующего правового обоснования и должно основываться на законе. Только те ограничения могут быть признаны обоснованным, которые отвечают потребностям, как общества и государства, так и отдельных граждан. Что, соответственно, требует со стороны правозащитников обобщения всей объективной информации и ее правового анализа. Любая преждевременная оценка событий будет являться либо не объективной, либо ошибочной, либо политически мотивированной», — подчеркнул член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

«СПЧ, решая исключительно вопросы правозащиты, должен воздерживаться от оценки политической целесообразности любых актов, так как это не является сферой его компетенций, а отнесено в сферу полномочий и приоритетов политических партий и общественных объединений. И ни при каких обстоятельствах СПЧ не имеет права вставать на сторону той или иной политической силы», — подчеркнул Игорь Борисов.

«К сожалению, не выяснив всех обстоятельств происшедших событий в Санкт-Петербурге 1 мая 2019 года несколько членов СПЧ потребовали разместить на сайте Совета избыточно политизированное заявление уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге о задержаниях 1 мая, в котором трудно найти правозащитные цели, направленные на содействие законным интересам граждан. Отчет уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, также размещенный на сайте СПЧ 2 мая, содержит множество фотографий с политическими лозунгами и задержаний граждан, но не содержит конкретных рекомендаций ни правоохранительным органам, ни участникам подобных противоправных действий, спровоцировавших задержания. Что вряд ли можно назвать способствующим развитию гражданского общества и общественному диалогу.

СПЧ неоднократно проводил спецзаседания по вопросам организации массовых публичных мероприятий с участием представителей МВД, Росгвардии, Прокуратуры и представителей органов государственной власти. В ходе всестороннего анализа и обмена мнений сторон вырабатывались заключения, максимально «очищенные» от политики и направленные на развитие российского гражданского общества и защиту прав человека. Наверно, поэтому именно в СПЧ зародился один из правозащитных лозунгов: «Меньше политизации, больше конкретизации!», — продолжил правозащитник.

«Мы не должны относиться равнодушно и терпимо к нарушению прав и основных свобод. Но мы не можем позволить произвольно повышать уровень свобод (в том числе политических) вопреки праву и законных интересов других граждан. В противном случае, это может обернуться трагедией и многочисленными жертвами. Освобождая общество от связанностей правом и конкретных обязательств по организации разрешенных мероприятий в строгих рамках закона, мы открываем путь в произвол и анархию, разрушая гражданское общество и низвергая верховенство права», — завершил свой комментарий, опубликованный на сайте СПЧ, Игорь Борисов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поддержали заявление уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова с его оценкой драматических событий на Невском проспекте 1 мая 2019 года.

Ранее председатель СПЧ Михаил Федотов выразил обеспокоенность в связи с задержаниями участников согласованной первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге и пообещал, что «Совет возьмет эту ситуацию на контроль, поскольку СПЧ традиционно мониторит практику реализации свободы собраний и регулярно готовит доклады для главы государства по этой теме».

В свою очередь, петербургский омбудсмен Александр Шишлов официально заявил о том, что 1 мая в Санкт-Петербурге «впервые было сорвано проведение согласованного первомайского шествия представителей различных общественных объединений».

«В ходе мирного шествия были произведены задержания его участников. Несколько человек при задержании получили травмы. Среди задержанных были журналисты, депутат Законодательного Собрания. По многочисленным свидетельствам, задержания с применением силы проводились безосновательно и без предупреждения, не были вызваны нарушением общественного порядка или невыполнением законных требований сотрудников полиции. В результате согласованное первомайское шествие фактически было разогнано», — говорится в заявлении уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.

Петербургский омбудсмен расценил случившееся «как грубое нарушение прав человека, гарантированных Конституцией России», совершенное накануне начала избирательных кампаний по выборам губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципальных советов.

«Надеюсь, что из случившегося будут сделаны правильные выводы, направленные на обеспечение конституционных прав граждан», — резюмировал Александр Шишлов.

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