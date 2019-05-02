Правозащитник: на первомайском шествии в Санкт-Петербурге были провокаторы

Санкт-Петербург, , 19:20 — REGNUM Среди участников первомайского шествия в Санкт-Петербурге были провокаторы, нацеленные на срыв акции и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом журналистам заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод, комментируя ситуацию с демонстрацией 1 мая в северной столице.

По словам Брода, такой вывод он сделал, изучив материалы СМИ, публикации в социальных сетях, и на основе консультаций с неправительственными организациями Санкт-Петербурге.

Брод отметил, что СПЧ выступает засохранение права граждан на проведение публичных мероприятий, предусмотренного Конституцией РФ и Всеобщей декларацией прав человека. Вместе с тем, он обратил внимание на статью 21 Международного пакта о гражданских и политических правах записано, в которой особо подчёркивается, что «пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц».

«Убежден, что СПЧ должен взять ситуацию под объективный контроль, оперативно направить запросы в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, прокуратуру города», — заявил Александр Брод. По его мнению, необходимо проверить как объективность действий полиции, задержавших несколько участников, так и все факты нарушений со стороны самих участников.

Ранее Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга заявил, что провокаторы намеренно сорвали первомайское шествие по Невскому проспекту. По сведениям ведомства, «дойдя до станции метро «Маяковская», зачинщики убедили граждан остановиться и не продолжать согласованное шествие». «Это привело к тому, что идущие сзади законопослушные граждане не смогли продолжить праздничную демонстрацию. Уполномоченные сотрудники в течение часа просили участников продолжить шествие и не поддаваться на провокацию. Но некоторые лидеры колонн, перегородив всю проезжую часть, отказались выполнять свои обязанности организаторов по обеспечению правопорядка и соблюдению условий проведения мероприятия. Для стабилизации ситуации полиции пришлось задержать нескольких зачинщиков», — говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается в заявлении Комитета, провокации привели к перебою работы общественного транспорта и осложнили проход людей на Московский вокзал, в результате чего многие из них опоздали на свои поезда.

О провокациях на шествии в Санкт-Петербурге ранее сообщил ряд местных и федеральных СМИ. По мнению политолога Виктора Потуремского, «лидеры оппозиционной колонны сознательно попытались сделать из разрешенного шествия митинг с политическими лозунгами, что, естественно, привело к задержаниям». В интервью ФАН он заявил, что организаторы так называемой «колонны объединённых демократов"пытались занять собой всю политическую площадку шествия.

В социальных сетях также обсуждают «странное совпадение»: в ходе шествия 1 мая 2019 года «в обморок» упал тот же самый человек, что и на митинге 9 сентября 2018 года. И тогда, и на этот раз фотографии пожилого человека без чувств активно тиражировались как свидетельство якобы жесткого отношения полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Санкт-Петербурге были задержаны организаторы незаконной акции. Двоим из них уже назначено по 10 суток административного ареста.