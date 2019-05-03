В Киргизии ветераны получат ко Дню Победы по 18,5 тысячи рублей

Бишкек, , 13:53 — REGNUM Из резервного фонда президента Киргизии выделят около 7,1 млн сомов (6,6 млн рублей) на выплату ветеранам Великой Отечественной войны единовременного денежного пособия в честь 74-й годовщины Победы. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее распоряжение подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

Выплаты в размере 20 тысяч сомов (18,5 тысячи рублей) смогут получить участники и инвалиды Великой Отечественной войны, лица из числа несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и гетто, а также лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

ИА REGNUM напоминает, что по данным министерства труда и социального развития, сейчас в Киргизии проживают 224 участника и 91 инвалид Великой Отечественной войны, 17 несовершеннолетних узников концлагерей, 24 блокадника Ленинграда, а также 2 164 тружеников тыла и 2 579 вдов участников войны.

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