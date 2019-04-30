Бишкек, Киргизия, , 13:54 — REGNUM

Посол России Николай Удовиченко вручил копию легендарного Знамени Победы спикеру парламента столицы Киргизии Жаныбеку Абирову и координатору «Бессмертного полка» в Киргизии Зульфире Хайбуллиной. Об этом сообщает пресс-служба российского диппредставительства.

В посольстве отмечают, что Знамя Победы пронесут в колонне участников «Бессмертного полка», шествие которого пройдет в Бишкеке 9 мая.

Также стало известно о том, что копии Знамени Победы были переданы и в другие населенные пункты Киргизии, где планируется проведение акции «Бессмертный полк».

ИА REGNUM напоминает, что во время Великой Отечественной войны на фронт ушли около 365 тысяч жителей Киргизской ССР, из них почти 100 тысяч погибли. За проявленные героизм и отвагу свыше 150 тысяч киргизстанцев награждены орденами и медалями. Из них 34 — кавалеры Орденов Славы всех трех степеней и 72 — удостоены звания Героя Советского Союза.

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