В киновселенной Marvel появился гомосексуальный персонаж

Лос-Анджелес, США, , 12:24 — REGNUM Режиссер «Мстители: Финал» Джо Руссо сыграл первого гомосексуального персонажа в киновселенной Marvel и прокомментировал появление представителя сексуального меньшинства на экранах супергероики. Об этом он с братом рассказал изданию Deadline в ходе пресс-тура фильма в Лос-Анджелесе.

Джо Руссо исполнил короткую эпизодическую роль мужчины, страдающего от того, что его партнер рассыпался в прах как половина человечества, уничтоженная титаном Таносом (из фильма «Мстители: Война бесконечности»). Это первый случай, когда в фильмах Marvel упоминаются однополые отношения.

Комментируя ситуацию, Джо Руссо отметил, что подобный шаг — действительно важный для всей линии фильмов.

«Мы снялись в четырех фильмах и хотели, чтобы где-то был гей-персонаж. При этом мы чувствовали, что важно, чтобы его сыграл один из нас: это обеспечивает честность и показывает, что это важно для режиссеров. Одна из вещей, которая заставляет вселенную Marvel двигаться вперед, — это ее фокусировка на разнообразии».

Энтони Руссо также обратил внимание, что подобные элементы вписываются в повествование так же легко, как и многочисленные женщины-супергерои. Все это подчеркивает то, как далеко история Marvel прошла вперед, ведь 10 лет назад супергероями были в основном белые мужчины.

Ранее актеры Marvel намекнули, что одна из существующих героинь вселенной — бисексуальна. Валькирия из серии фильмов «Тор» в комиксах симпатизировала и мужчинам, и женщинам. Бри Ларсон после премьеры «Капитан Марвел» опубликовала иллюстрацию, нарисованную фанатами, на которой ее персонаж, Кэрол Дэнверс, держит на руках валькирию в исполнении Тессы Томпсон.

Читайте также: Капитан Марвел предпочитает женщин?

Премьера «Мстители: Финал» состоялась в мире 24 апреля, в России фильм выйдет на экраны 29 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Вестерос в 2ГИС: карта мира «Игры престолов» появилась на русском языке