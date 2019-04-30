Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM

В Петербурге 19-летние матери могут получить право на единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей при рождении ребенка. Сейчас такая мера поддержки полагается только женщинам, родившим ребенка в возрасте от 20 до 24 лет.

Возможность увеличить количество получателей пособия поручили рассмотреть вице-губернатору Евгению Елину после выступления уполномоченной по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой на заседании городского правительства 30 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Агапитова отметила, что чиновники, похоже, не спешат уведомлять молодых петербурженок об их праве получить 50 тыс. рублей при рождении ребенка.

«Мы посчитали, что более 4 тысяч детей родили женщины этой категории, а за выплатой обратились только 2 тысячи 395. Получается, что остальным либо деньги не нужны, либо они просто не знают о том, что такое выплачивается», — заметила детский омбудсмен.

По ее мнению, необходимо информировать женщин о такой возможности при получении свидетельств о рождении ребенка и объяснять им весь алгоритм действий.

«Вообще, я не очень понимаю, чем 19-летняя родившая женщина хуже, чем 20-летняя родившая женщина. То есть, в некоторых субъектах все-таки это пособие выплачивается от 18 до 24 лет включительно. А у нас получается, что с 20 лет», — добавила Агапитова.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов согласился с ней частично.

«Наверное, не с 18 лет, потому что получится несовершеннолетняя», — заметил Беглов.

«Почему, 18 лет — совершеннолетняя», — отозвалась Агапитова.

«Нет, ну я имею в виду рождение…», — попытался пояснить Беглов, но так осталось не совсем понятным, что он имел в виду на самом деле.

«А с 19 лет — почему бы и нет», — добавил Беглов.

Он поручил вице-губернатору Евгению Елину просчитать необходимые затраты бюджета.

«Думаю, мы вполне сможем потянуть этот вопрос», — полагает врио губернатора.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года в Петербурге действует новая мера социальной поддержки молодых матерей. Женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 20 до 24 лет, единовременно выплачиваются 50 000 рублей независимо от дохода семьи, при условии, что родители ребенка являются гражданами РФ, постоянно проживающими в Санкт-Петербурге.