Только 12 сирот в Петербурге из 500 получили квартиры в 2018 году

Санкт-Петербург, , 12:41 — REGNUM Только 12 детей-сирот в Петербурге получили полагающееся им жилье в 2018 году, хотя по плану квартиры должны были быть предоставлены 500 сиротам. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурга Светлана Агапитова на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Согласитесь, такие темпы трудно назвать удовлетворительными», — заметила омбудсмен.

По ее словам, главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу Афанасий Киселев уже проводил на эту тему совещания.

«Жилищный комитет обещал до конца 2019 года удовлетворить потребности всех, в том числе и других необеспеченных льготных категорий. Мы понимаем, что были и объективные обстоятельства в том числе», — сказала Агапитова.

Сегодня в Смольном правительство обсудило ход выполнения плана на 2018−2020 годы по реализации президентского указа о «десятилетии детства».

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По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, на протяжении последних восьми лет наблюдается стабильная тенденция снижения общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но процент устройства в семьи в Санкт-Петербурге остается не на очень высоком уровне — 88%. 754 сироты были впервые выявлены в 2018 году, у 193 родители умерли, остальные — это социальные сироты.