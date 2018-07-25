Смольный закупит квартир для льготников на 9 млрд рублей

Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM В 2018 году Санкт-Петербург направит на закупку жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 9 млрд рублей вместо планируемых ранее 6,2 млрд рублей. Это стало возможным в связи с принятием городским правительством постановления об объединении бюджетных инвестиций на покупку жилья 2018 и 2019 годов.

Квартиры будут закупаться у застройщиков на аукционе, первые закупки намечены на осень 2018 года.

«Начальная (максимальная) цена 1 кв. м площади квартиры на 2018 год составит 69 529,00 рублей», — сообщил 25 июля комитет имущественных отношений Смольного.

К приобретению для нужд города могут быть предложены квартиры в домах, уже введенных в эксплуатацию, а также домах со сроком ввода в 2018—2019 годах.

Распределением квартир займется Жилищный комитет — среди многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот, а также горожан, расселяемых из коммуналок и аварийного жилья.

В 2017 году город закупил 1687 квартир общей площадью более 90 тыс. кв. м на общую сумму порядка 4,6 млрд рублей.

Читайте также: Рост продаж новостроек Петербурга и области выше, чем в Московском регионе

Как сообщалоИА REGNUM, цены на новое жилье в Петербурге в первом квартале 2018 года выросли в среднем на 5%, во втором квартале они были стабильны. При этом сохраняется интерес покупателей к квартирам маленькой площади — на большее у людей просто нет средств.

Читайте ранее в этом сюжете: Долевое строительство в Петербурге показало 1,5-кратный рост