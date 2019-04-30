Донецк, ДНР, , 12:12 — REGNUM

В Донецке прошла акция памяти в честь шахтёров, погибших в результате взрыва на шахте «Схидкарбон» в ЛНР, сообщил 30 апреля официальный сайт Донецкой Народной Республики.

Почтить память погибших горняков собрались около 50 представителей общественных организаций ДНР.

«Шахтёры Донецкой Народной Республики скорбят вместе с шахтёрами Луганской Народной Республикой. Трагедия на шахте «Схидкарбон» безвременно забрала жизни 17 наших братьев-шахтёров. Сегодня, в день траура в ЛНР, коллективы всех угледобывающих предприятиях нашей Республики почтили минутой молчания память погибших горняков. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — заявил председатель территориального профсоюза угольщиков Донецка Геннадий Ковальчук.

Участники акции зажгли лампадки и возложили цветы к Бохумскому колоколу.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия на шахте «Схидкарбон» произошла 25 апреля, а 29 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник объявил траур по погибшим.

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