Глава ЛНР объявил траур по погибшим шахтёрам

Луганск, , 14:00 — REGNUM В ЛНР 29 апреля объявлен днём траура по шахтёрам, погибшим в результате взрыва на шахте «Схидкарбон», сообщил 27 апреля «Луганский информационный центр».

«Трагедия на шахте «Схидкарбон» забрала жизни 17 шахтеров. Их тела уже подняты на поверхность. Уверен, что сегодня весь Донбасс, вся Россия сопереживает родственникам и близким погибших», — написал на своей странице в социальной сети Facebook глава ЛНР Леонид Пасечник.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в Лутугинском районе ЛНР в шахте произошёл взрыв метана. В спасательной операции принимали участие сотрудники МЧС России.

Читайте также: Тела 13 погибших горняков извлечены из шахты в ЛНР