Москва, , 12:04 — REGNUM

Туроператоры выяснили, куда поедут отдыхать российские пенсионеры на майские праздники. Выяснилось, что по России люди старше 55 лет планируют турпоездки в Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород и Симферополь, сообщает UFS.Travel.

Для путешествий за рубеж по железной дороге пенсионеры выбирают Хельсинки (Финляндия) и Прагу (Чехия), для перелётов на самолёте — Тель-Авив (Израиль).

Туроператоры отмечают, что по сравнению с 2018 годом доля российских пенсионеров среди путешествующих на майские праздники увеличилась и составила 12% от всех бронирований туров.

Для семейного отдыха граждане России выбирают Сочи, Тбилиси или Стамбул. Молодые люди или полетят в Сочи, или поедут на поезде, чтобы погулять по Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду или Саратову.

Подробнее: Куда поедут граждане РФ на майские праздники?

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, около половины жителей России (41%) собирается провести майские праздничные выходные дома, в родном городе.

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