Nintendo удалила из eShop игру A Dark Room из-за угрозы ОС консоли

Токио, , 09:06 — REGNUM Компания Nintendo удалила из онлайн-магазина eShop текстовую RPG (ролевую игру) A Dark Room для консоли Switch из-за того, что разработчик оставил в ней «пасхалку». Об этом 29 апреля сообщил портал Eurogamer.

Компания решила пойти на такие меры после того, как создатель игры Амир Раджан выложил в сеть информацию о том, что её код можно редактировать при помощи языка программирования Ruby и подключенной USB-клавиатуры. Попасть в редактор можно при нажатии на клавиатуре символа «~».

Nintendo посчитала, что действия разработчика угрожают безопасности операционной системы Switch. Раджан в свою очередь заявил, что владельцы консоли не смогут ничего сделать с её ОС, поскольку им доступны лишь некоторые простые функции.

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Ранее ИА REGNUM собщило, что глава Nintendo Сюнтаро Фурукава сообщил: его компания не планирует представлять на предстоящей выставке E3 2019 новые версии Switch. Мероприятие пройдёт в период с 11 по 14 июня 2019 года.

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