Вашингтон, США, , 08:43 — REGNUM

Опубликован список игр, к которому в мае и июне 2019 года получат доступ подписчики сервиса Xbox Live Gold. Об этом 30 апреля сообщил портал GameSpot.

Стоит отметить, что в мае 2019 года подразделение Microsoft не даст геймерам возможности сыграть в какие-то особо популярные игры.

В список вошли следующие игры для Xbox One: Marooners (Xbox One, с 1 по 31 мая), The Golf Club 2019 featuring PGA Tour (с 16 мая по 15 июня), Earth Defense Force: Insect Armageddon (с 1 по 15 мая). Владельцы Xbox One и Xbox 360 получат доступ к игре Comic Jumper в период с 16 по 31 мая 2019 года.

Напомним, в феврале 2019 года компания Microsoft прекратила продавать по интернету подписки на сервисы Xbox Live Gold и Xbox Game Pass. В компании тогда отметили, что пробрести их можно через её розничных партнёров.