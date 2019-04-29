Москва, , 09:59 — REGNUM

В Москве 3 мая будут закрыты станции метро «Румянцево» и «Саларьево», сообщает 29 апреля пресс-служба Московского метрополитена.

«Временные ограничения необходимы для присоединения нового участка линии к действующей сети метрополитена», — говорится в сообщении.

В день закрытия по закрытому участку будут курсировать компенсационные маршруты автобусов. Возобновится работа станций 4 мая в 5:30.

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Работы проводятся для продления Сокольнической линии в Новую Москву. В мае 2019 года планируется открытие новых станций — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». В январе 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин провёл технический пуск этих станций.

В марте руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев заявил, что готовность станций «Прокшино» и «Коммунарка» Сокольнической линии составляет 90%.