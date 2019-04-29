Фанаты Mortal Kombat сделали двухчасовой фильм про историю «фаталити»

Вашингтон, , 09:30 — REGNUM Поклонники Mortal Kombat собрали в одном видео все «фаталити» (fatality — смертельные приёмы, которые могут выполнить персонажи в конце боя) в истории игры. Ролик был опубликован 28 апреля на портале COGconnected.

Создатели видео предложили фанатам известной франшизы вспомнить все приёмы, которые появлялись в играх, начиная с первой Mortal Kombat, вышедшей в 1992 году. Стоит отметить, что длительность ролика получилась внушительной, около двух часов (1 час 56 минут).

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Напомним, релиз 11 части популярного файтинга (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) состоялся 23 апреля 2018 года. На платформе Nintendo Switch в ЕС Mortal Kombat 11 выйдет 10 мая 2019 года.

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