К 2022 году 20 млн геймеров перейдут с компьютеров на консоли — эксперты

Сакраменто, США, , 13:11 — REGNUM До 20 млн человек откажутся от видеоигр на компьютерах в пользу игровых приставок к 2022 году. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Jon Peddie Research, специализирующейся на рынке видеоигр.

Эксперты выделили три фактора, которые будут способствовать росту популярности игровых консолей.

Во-первых, отмечается снижение темпов наращивания мощности персональных компьютеров, связанное с трудностями перехода к новым технологическим процессам (например, компания Intel уже несколько лет не может перейти от 14-нанометрового техпроцесса к 10-нм).

Во-вторых, всё более широкое распространение получают «умные телевизоры» Smart TV. Современные модели этих устройств позволяют пользоваться потоковыми игровыми сервисами без дополнительных вложений в специальную игровую консоль.

В-третьих, разработчики всё чаще выпускают видеоигры только на определённых консолях (например, PlayStation или Xbox), ограничивая их выпуск на персональных компьютерах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля глава американской компании Qualcomm Кристиано Амон заявил, что следующие поколения игровых консолей могут стать последними. Он предположил, что необходимость приобретения полноценных аппаратных консолей отпадёт вместе с распространением потоковых игровых сервисов.