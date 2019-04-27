Суббота, 27 Апреля 2019 года
09:16:39 МСК

Тела 13 погибших горняков извлечены из шахты в ЛНР

Происшествия

Продолжаются поиски ещё четырёх человек

Тела 13 погибших горняков извлечены из шахты в ЛНР
Иллюстрация: Mchs-lnr.su
Спасатели в шахте

Луганск, 27 апреля 2019, 08:27 — REGNUM  Тела ещё восьми горняков извлекли спасатели из аварийной шахты «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка Луганской Народной Республики. Общее число обнаруженных тел погибших достигло 13 человек. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

Продолжаются поиски четырёх шахтёров, пропавших без вести. В поисково-спасательной операции принимают участие горноспасатели МЧС России.

Ранее ИА REGNUM сообщало об извлечении из аварийной шахты тел пятерых погибших горняков.

Напомним, взрыв метана на шахте «Схидкарбон» произошёл 25 апреля в Лутугинском районе ЛНР. По предварительным данным, пропали без вести 17 шахтёров.

Читайте ранее в этом сюжете: Из шахты в Луганской республике извлекли тело пятого погибшего шахтёра

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии на шахтах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить