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Экс-глава Renault-Nissan вышел из тюрьмы под залог в 4 млн евро

Общество

Суд Токио одобрил просьбу Карлоса Гона об освобождении под залог

Токио, 26 апреля 2019, 15:07 — REGNUM  Бывший генеральный директор автомобильного концерна Renault-Nissan Карлос Гон вышел из тюрьмы, сообщает Le Figaro.

Известно, что суд Токио действительно одобрил просьбу Карлоса Гона об освобождении под залог. В четверг, 25 апреля, бывший генеральный директор покинул тюрьму после 22:00 по местному времени.

Карлос Гон вышел под залог, внеся депозит в размере 500 млн йен или 4 млн евро.

Сообщается, что после решения суда прокуратура немедленно подала апелляцию, отметив с прискорбием, что суд Токио дал зеленый свет «несмотря на опасения уничтожения улик».

Издание отмечает, что Карлос Гон будет находится под домашним арестом, ему запрещено покидать Японию, а увидеть свою жену, Кэрол, он сможет только «при условии, что суд утвердит данное ходатайство».

Как ранее передавало ИА REGNUM, экс-главу концерна Renault-Nissan подозревают в финансовых махинациях. Карлос Гон был в очередной раз задержан 4 апреля 2019 года. После нескольких недель задержания под стражей ему были предъявлены новые обвинения.

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