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Экс-главе Renault-Nissan-Mitsubishi предъявлены новые обвинения — СМИ

Общество

Карлосу Гону предъявлено обвинение в хищении средств у группы Nissan

Токио, 22 апреля 2019, 15:32 — REGNUM  Карлосу Гону, экс-главе французско-японского автомобильного концерна Renault-Nissan-Mitsubishi, срок содержания под стражей которого истекал 22 апреля, было предъявлено обвинение в хищении средств у группы Nissan, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что это уже четвертый обвинение, вынесенное бывшему генеральному директору автомобильного альянса.

В кратком заявлении суда Токио говорится, что адвокат подозреваемого подал прошение об освобождении Карлоса Гона под залог.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший генеральный директор Renault-Nissan-Mitsubishi был повторно задержан 4 апреля 2019 года в своем доме в Токио, всего через месяц после выхода из тюрьмы.

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