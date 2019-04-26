Барнаул, , 10:27 — REGNUM

В Алтайском крае состоялась акция по сдаче донорской крови, посвящённая 370-летию со дня создания пожарной охраны России. Участие в ней приняли как гражданские работники, так и люди в форме — всего около ста человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону 26 апреля.

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Многие сдавали кровь уже не в первый раз, но были и те, для кого это в новинку. Перед процедурой медики проверили у доноров общее состояние здоровья: измерили давление и сделали анализ крови. Сам процесс сдачи проходил в специализированном мобильном комплексе Алтайского краевого центра крови, который разместился у здания ГУ МЧС.

«Мы сегодня пришли и сдали кровь всей семьей. Это очень хорошая акция, которая позволяет каждому желающему стать причастным к делу спасения чьей-то жизни», — рассказал начальник Центра в кризисных ситуациях Главного управления Борис Парпиев.

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Специалисты Алтайского краевого центра крови отметили, что донорская кровь постоянно требуется для спасения людей. Она используется при сложных операциях, тяжелых травмах и многих других заболеваниях. Потребность в ней высока, поэтому подобные акции проводятся в крае регулярно.

Офицеров, сержантов и работников, принявших участие в донорской акции, поблагодарили за неравнодушие.

Напомним, 20 апреля в России отмечают Национальный день донора. Всю неделю в разных регионах России проводились акции, популяризирующие сдачу крови и направленные на подготовку будущих доноров.

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