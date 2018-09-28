Донорство крови набирает популярность на Алтае

Горно-Алтайск, , 14:35 — REGNUM Донорство крови становится всё популярнее в Республике Алтай. Причём, сдавать кровь граждане приходят целыми коллективами. Как сообщает официальный сайт регионального правительства, к примеру, в донорских акциях регулярно участвуют медицинские работники, сотрудники Роспотребнадзора, МВД, Управления федеральной налоговой службы, Федеральной службы судебных приставов Республики Алтай и других ведомств.

Всего с начала 2018 года республиканскую станцию переливания крови посетили 2663 человека, тогда как за аналогичный период 2017 года — 2614 человек. Впервые стали донорами в этом году 309 человек. Это позволило медикам осуществить 2603 донации и заготовить 1171,3 литра цельной крови.

Напомним, звание «Почетный донор Российской Федерации» получили уже более 680 жителей Республики Алтай.