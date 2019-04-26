Создатель Apex Legends объяснил причину редкого выхода патчей

Лос-Анджелес, США, , 08:19 — REGNUM Руководитель студии Respawn Винс Зампелла объяснил, почему компания так редко выпускает обновления к многопользовательской игре Apex Legends. Об этом 25 апреля сообщил портал The Verge.

Зампелла сказал, что изначально создатели игры планировали выпускать патчи раз в сезон. Он отметил, что компания дорожит здоровьем разработчиков и хочет, чтобы они его сохранили. При этом глава Respawn сказал, что первый срок обновления был выбран командой почти наугад и, возможно, в ближайшее время студия пересмотрит график выхода обновлений.

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Напомним, Respawn выпустила первое обновление Apex Legends 3 апреля 2019 года. Одним из изменений, которое разработчики внесли в игру, стало пенальти за выход игрока из матча до его окончания. Релиз Apex Legends состоялся 4 февраля 2019 года.

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