Создатель Devil May Cry 5: никаких дополнений к игре выпускаться не будет

Токио, , 12:26 — REGNUM Создатели Devil May Cry 5 не планируют больше выпускать к игре каких-либо дополнений. Об этом 24 апреля сообщил портал PlayStation LifeStyle.

Ранее в сети появилась информация о том, что Capcom может в будущем выпустить дополнительный контент, рассчитанный на женскую аудиторию. На это среагировал продюсер компании Мэтт Уокер.

«К сожалению, разработка DMC5 завершена. Лично я хотел бы, чтобы дамы тоже играли. Но мы можем только надеяться, что в какой-то момент получиться убедить людей в том, что это стоит делать», — ответил Уокер на один из комментариев в соцсети Twitter.

Читайте также: «Мастерская»: игроки Overwatch смогут создавать собственные режимы

Напомним, релиз Devil May Cry 5 состоялся 8 марта 2019 года на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК. В первые две недели после выхода в мире было продано более 2 млн копий игры.

Читайте ранее в этом сюжете: Starlink: Battle for Atlas выйдет на PC вместе с обновлением «Алая луна»

Читайте развитие сюжета: Epic Games готовы отказаться от эксклюзивных игр для магазина EGS