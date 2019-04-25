«Мастерская»: игроки Overwatch смогут создавать собственные режимы

Ирвайн, США, , 10:37 — REGNUM На YouTube-канале Overwatch появился ролик, в котором говорится о новой игровой механике проекта. Она называется «Мастерская» и позволит геймерам создавать собственные игровые режимы.

«Мастерская» будет доступна только в «браузере матчей». С её помощью у игроков появится возможность изменять различные составляющие Overwatch и придумывать особенные режимы для игры с другими геймерами. Правда, «Мастерская» рассчитана на продвинутых пользователей, которым уже знакомы скрипты (последовательность задач, которую используют для автоматизации работы в программировании и создании игр) и принципы работы с ними.

Для игроков, незнакомых с программированием, будут доступны готовые новые режимы — их также можно будет изменять и экспериментировать с переменными. Один из таких режимов будет называться «Пол — это лава», в нём персонажам игрока нельзя касаться земли. Другой — «Зеркальная схватка» создаст условия, в которых все игроки будут управлять одним и тем же персонажем в течение одной минуты.

«Мастерская» уже доступна на тестовом сервере игры, а в ближайшее время появится и на основном.

Напомним, что ранее в Overwatch появилась новая игровая карта «Гавана». Теперь игроки могут участвовать в схватках на Кубе с новым звуковым сопровождением, архитектурой и предметами интерьера, ссылающимися на настоящую Гавану.

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