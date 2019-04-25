Дейенерис Таргариен — злодейка?

Нью-Йорк, США, , 11:43 — REGNUM Фанаты сериала «Игры престолов» считают, что персонаж Дейенерис Таргариен в исполнении Эмилии Кларк окажется главным антагонистом заключительного сезона. Теорию опубликовали на форуме Reddit.

Пользователь Reddit с ником nanoeliteеще за месяц до премьеры поделился наблюдениями в отношении главного злодея, который может погубить Вестерос. По мнению фаната, им может стать Дейенерис Таргариен со своей многочисленной армией, драконами и комплексом «спасителя». Технически на стороне «зла» выступают сейчас двое — Король Ночи и Серсея Ланнистер. Однако эти персонажи слишком напористы в рамках тонкого сюжета «Игры престолов», а вот Дейенерис Таргариен вполне может пойти по стопам своего кровожадного отца — Безумного короля.

В качестве аргументов nanoelite приводит двойственность в характере и поступков матери драконов:

«Она использует жестокие методы для подтверждения своей точки зрения, но также у нее есть мессианский комплекс относительно ее действий. Например, когда она потрясена, что ведьма, которую она спасла от очередного изнасилования дотракийцев, не благодарна ей. Она также хочет отменить рабство, но при этом командует армией рабов, а ее ближайший союзник был изгнан в рабство».

Пользователь Reddit также признает, что Дейенерис по моральным качествам — герой, однако ее жестокость и тяжелый жизненный опыт может легко переметнуть девушку на темную дорожку. И именно она сейчас обладает достаточными ресурсами, чтобы завоевать весь Вестерос и повторить кровавую историю Семи Королевств, рассказанную Джорджем Мартином.

Финальный сезон сериала «Игра престолов» от HBO выходит в США с 14 апреля. Экранизация, основанная на цикле книг «Песнь Льда и Пламени», стала небывало популярной во всем мире. Последний эпизод сериала в Москве покажут на стадионе «РЖД Арена».

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