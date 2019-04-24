Последнюю серию «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена»

Москва, , 16:10 — REGNUM Финальный эпизод популярного сериала «Игра престолов» покажут на большом экране, расположенном на футбольном стадионе «РЖД Арена» в Москве. Об этом 24 апреля сообщил портал «Афиша».

Глава Amedia TV Дмитрий Сычугов рассказал журналистам, что руководство компании довольно долго пыталось придумать, как и чем удивить поклонников культового шоу HBO в момент выхода в эфир его финального эпизода.

Стадион начнёт принимать гостей в 19:00 по московскому времени, все желающие посетить сеанс могут оставить свои контакты на специально созданном для этого портале. Впоследствии организаторы сообщат им, как можно получить билет для входа.

Отмечается, что для показа финальной серии «Игры престолов» на стадионе будет установлен экран размером с четырёхэтажный дом.

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Напомним, стадион «РЖД Арена» способен вместить около 27 тыс. зрителей. Финальная серия «Игры престолов» будет выпущена в эфир канала HBO 19 мая 2019 года.

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