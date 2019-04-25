Сиэтл, США, , 09:59 — REGNUM

Некоторые сотрудники Amazon, прослушивавшие разговоры пользователей с «умным помощником» Alexa, имели доступ к домашним адресам клиентов компании. Об этом 24 апреля сообщило агентство Bloomberg.

Издание пишет, что эту информацию ему предоставили пять сотрудников Amazon, пожелавших остаться анонимными. Они сообщили, что члены команды Alexa могут легко найти домашние адреса клиентов при помощи стороннего картографического ПО.

При этом инсайдеры отметили: у них нет информации о том, что работники компании пытались следить за пользователями. Однако они выразили обеспокоенность тем, что Amazon предоставляет им излишне широкий доступ к данным клиентов.

Читайте также: Huawei объявила награду в €5 тыс. за возврат утерянного смартфона Honor

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что Amazon использует тысячи сотрудников по всему миру для прослушивания записей общения клиентов с «умным помощником» Alexa. В ответ на это компания заявила: она делает это для того, чтобы «улучшить качество обслуживания».

Читайте ранее в этом сюжете: Крупнейший сотовый провайдер США подключил клиентов к YouTube TV

Читайте развитие сюжета: Microsoft назвал «древней и устаревшей» политику частой смены паролей