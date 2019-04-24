Huawei объявила награду в €5 тыс. за возврат утерянного смартфона Honor

Берлин, , 14:16 — REGNUM Компания Huawei готова заплатить €5 тыс. тому, кто вернёт прототип смартфона Honor, потерянный сотрудником компании. Об этом 23 апреля сообщил портал Phone Arena.

Смартфон был утерян в тот момент, когда сотрудник Huawei ехал в поезде № ICE 1125 Дюссельдорф-Мюнхен. Впоследствии на Twitter-странице подразделения компании в Германии было размещено объявление о вознаграждении в случае возврата телефона. Издание отмечает, что на данный момент не ясно, выпал ли смартфон из рюкзака сотрудника или его украли.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Huawei представила на автосалоне в Шанхае модуль 5G для автомобилей. В основу устройства лег модеме 5G Balong 5000. Компания планирует начать внедрение технологии в автомобильную промышленность во второй половине 2019 года.

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