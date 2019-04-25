Владимир Путин и Ким Чен Ын начали «полезную» встречу

Владивосток, , 07:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин и Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын встретились на острове Русский во Владивостоке и приступили к двусторонним переговорам, которые продлятся в течение часа. В приветственных речах лидеры двух государств обозначили первую в истории совместную встречу на территории России «полезной», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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После дружеского рукопожатия лидеры двух государств проследовали в корпус S кампуса ДВФУ, где пройдут переговоры. Далее состоялась церемония совместного фотографирования, после чего главы государств обменялись первыми впечатлениями от встречи.

«Уважаемый председатель, мне очень приятно видеть вас в России», — сказал Владимир Путин.

Президент России поздравил Ким Чен Ына с прошедшими накануне выборами на пост главы КНДР.

«Я направлял вам поздравительное письмо, но сейчас с удовольствием поздравляю вас лично», — сказал Владимир Путин.

Президент России отметил, что удовлетворен результатами межкорейского диалога и нормализацией корейско-американских отношений, добавив, что в двусторонних отношениях между Россией и КНДР для развития торговых и гуманитарных отношений ещё предстоит многое сделать.

В свою очередь Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын выразил Владимиру Путину благодарность за приглашение в Россию и поздравил с победой на прошедших в 2018 году выборах президента России.

«Уверен, наша встреча будет полезной для укрепления и развития отношений, которые имеют глубокие корни», — сказал Ким Чен Ын.

Лидер северокорейского государства сообщил, что на предстоящих переговорах он ожидает содержательного обмена мнениями.

«Так и будет», — согласился Владимир Путин.

После приветственного диалога главы государств продолжили переговоры в закрытом режиме. Планируется, что двусторонняя встреча продлится один час. Затем переговоры продолжатся в расширенном составе с участием представителей органов власти России и КНДР.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ким Чен Ын прибыл во Владивосток для встречи с Владимиром Путиным на своём бронепоезде 24 апреля. Президент России прилетел в столицу Дальнего Востока после совещания по пожароопасной обстановке в Забайкальском крае 25 апреля.