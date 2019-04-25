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Владимир Путин прибыл во Владивосток: здесь он встретится с Ким Чен Ыном

Общество

Самолёт специального лётного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Владивостока

Владивосток, 25 апреля 2019, 06:12 — REGNUM  В аэропорту Владивостока приземлился самолёт специального лётного отряда «Россия» с президентом России Владимиром Путиным на борту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Владимир Путин проследует на остров Русский, где в кампусе ДВФУ пройдёт его встреча с лидером северокорейского государства Ким Чен Ыном.

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Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что переговоры лидеров России Владимира Путина и Северной Кореи Ким Чен Ына пройдут в течение четырех часов во Владивостоке на острове Русский в кампусе ДВФУ.

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Встреча Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке
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